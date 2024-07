Si ribalta con la moto alla Bellaria: 31enne di Milano trasportato in ospedale

Grave incidente alla Bellaria, lungo la strada che porta a Statto. Secondo le prime informazioni un motociclista per evitare di scontrarsi contro un’auto che usciva in direzione Piacenza ha sterzato perdendo il controllo del mezzo e ribaltandosi sulla carreggiata.

Traumi e ferite

Alla guida della moto un 31enne residente a Milano che si è alzato autonomamente. Necessario però l’intervento della Pubblica assistenza San Giorgio che ha soccorso l’uomo prima di trasportarlo in ospedale a Piacenza. Il 31 era cosciente, ma ha riportato diversi traumi e ferite. Non è in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e la Guardia di Finanza per gestire il traffico.