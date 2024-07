“Ho commesso un’imprudenza, lo ammetto, e ho avuto paura quando quel ragazzone con in mano una bottiglia rotta si è avvicinato alla nostra macchina. Ma come sindaco mi è sembrato naturale intervenire”. Si conclude così il racconto di Valentina Stragliati mentre ripercorre gli attimi di tensione vissuti sabato sera quando in piazza XX Settembre a Castel San Giovanni si è imbattuta in una lite degenerata tra due persone.

Un parapiglia risolto con l’intervento di tre pattuglie dei carabinieri che hanno portato in caserma il giovane. “Ero in auto e verso le 23 tornavo da una cena insieme a mio marito – racconta la sindaca -. Abbiamo deciso di fare un passaggio in piazza prima d’andare a casa. Mi ha fatto piacere vedere tanta gente e tante famiglie. Poi ho notato che c’era un assembramento vicino a un bar e ci siamo avvicinati. Ho visto il titolare di un bar che cercava di calmare una persona e ho chiesto cosa stesse succedendo”.

Una domanda che ha attirato l’attenzione del giovane con in mano la bottiglia rotta. Il ragazzo, che il barista cercava di calmare, si è infatti avvicinato con aria minacciosa all’auto sulla quale si trovavano Stragliati e il marito, il quale ha ingranato la marcia e si è allontanato per precauzione. Nel frattempo la sindaca ha chiamato il 112.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’