Disabilità e sport, l’inclusione vince grazie a Pianeta Padel e Acrobatic

In un periodo in cui l’inclusione e il benessere fisico sono temi di primaria importanza, la palestra Acrobatic Fitness ed il centro sportivo Pianeta Padel Piacenza hanno dimostrato come l’ospitalità e l’accessibilità possano fare una differenza significativa nella vita delle persone con disabilità. Anche quest’anno infatti i ragazzi del Centro socio occupazionale “I Pirati di Gossolengo e Rivergaro” gestito dalla cooperativa Eureka, sono stati ospitati dalle due realtà sportive piacentine che li hanno accolti e coinvolti settimanalmente durante tutto l’inverno.

Sport accessibile a tutti

Pianeta Padel e Acrobatic Fitness si sono distinte per il loro impegno a rendere lo sport e l’attività fisica accessibili a tutti. Grazie a strutture adeguate e a personale altamente qualificato, le due realtà sportive hanno creato un ambiente inclusivo in cui le persone con disabilità possano esercitarsi in sicurezza e con fiducia.

Secondo gli educatori Eureka “è l’atteggiamento del personale che fa la vera differenza. Ci hanno accolto con un sorriso e ci hanno trattati con rispetto e dignità, facendoci sentire parte di una comunità. Le attività che sono state svolte non solo hanno migliorato la salute fisica dei ragazzi, ma anche il loro umore e la loro autostima.”

Il programma di allenamento per il gruppo di disabili adulti è stato attentamente progettato per rispondere alle diverse esigenze e capacità di ogni partecipante. Le sessioni presso Acrobatic hanno incluso una varietà di attività, dalle esercitazioni di mobilità e stretching alle lezioni di fitness adattato, a lezioni di nuoto. Le lezioni presso Pianeta Padel hanno permesso ai ragazzi di sperimentarsi e divertirsi con il padel.

“Grazie alla palestra Acrobatic, ho ritrovato la gioia di fare attività fisica” dice Elisa. “Giocare a Padel mi piace tantissimo, perché mi diverto molto con i miei amici” sostiene Romina.

“qualità della vita”

Daniele Bavagnoli (Acrobatic) dice che per “noi è u vero piacere ospitare i ragazzi del C.S.O. Lo sport deve essere utile a livello sociale e una delle sue prerogative deve essere quella di sensibilizzare i centri sportivi all’accoglienza delle persone con difficoltà.”

Andre Marchi e Matteo Repetti (Pianeta Padel): “Siamo molto felici di collaborare con Eureka e i Pirati con cui si è instaurato un rapporto di amicizia e complicità molto bello che ci arricchisce come persone e come professionisti.”

“Realtà come Acrobatic e Pianeta Padel che da anni ci ospitano sono diventate per noi e per i ragazzi un riferimento, collaborazioni come queste sono preziose e ci permettono di pianificare ed ottenere importanti obiettivi educativi, migliorando la qualità della vita dei partecipanti al nostro servizio” dice la coordinatrice del servizio Daniela Metti

In un’epoca in cui l’inclusione spesso rimane un concetto astratto, Pianeta Padel e Acrobatic Fitness hano dimostrato con i fatti che ogni persona merita l’opportunità di migliorare la propria salute fisica e mentale in un ambiente accogliente e rispettoso. Il ringraziamento dei ragazzi del cso I Pirati è un tributo all’impegno e alla dedizione di chi lavora quotidianamente per abbattere le barriere e costruire un futuro più inclusivo per tutti