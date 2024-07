Tragedia lungo la via Emilia: ciclista perde la vita dopo impatto con un’automobile

Tragico incidente oggi, lunedì 29 luglio, lungo la via Emilia a Castel San Giovanni. Nei pressi del polo logistico, poco dopo le 19.30, un ciclista di 52 anni è stato travolto da un’auto e, in seguito alle lesioni riportate, ha perso la vita. Inutili i soccorsi sul posto ad opera degli uomini del 118 di Castel San Giovanni e di Parma, giunti sul posto a bordo dell’elisoccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per regolare il traffico.