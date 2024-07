Carne e pesce scaduti in vendita, sequestrati 30 chili di alimenti in un market

Carne, latte e pesce in vendita anche se scaduti. Sequestrati 30 chilogrammi di alimenti in un market etnico di Piacenza. Sanzione da 2mila euro per il legale rappresentante.

I Carabinieri del Nas di Parma, nel corso dei controlli finalizzati a contrastare la diffusione della Peste suina africana, stanno svolgendo numerose ispezioni igienico-sanitarie presso i market etnici delle provincie di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia. Tra gli obiettivi di queste ispezioni vi è quello di verificare l’eventuale presenza di carni suine non debitamente tracciate, che potrebbero costituire una fonte di pericolo per la diffusione della Psa.

A Piacenza, presso un market etnico, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato amministrativamente circa 30 chilogrammi di alimenti vari – carne, pesce e derivati del latte – del valore commerciale complessivo di 500 euro, poiché posti in vendita anche se decorsi di validità. Al legale rappresentante dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione di 2mila euro.