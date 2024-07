Filo spinato tra alberi sui sentieri di Vernasca: trappola per ciclisti e motociclisti

Un filo spinato teso tra due alberi che attraversa un sentiero nei pressi della diga di Mignano, queste le immagini che da qualche giorno stanno circolando nelle chat dei gruppi di associazioni di ciclismo e motocross.

Il grave fatto è stato ripreso in un video proprio da un ciclista di mountain bike il quale mostra come il filo spinato sia stato posizionato pericolosamente ad altezza uomo per interrompere la corsa di motocrossisti e ciclisti. Il filo è stato addirittura teso in modo perpendicolare a della vegetazione che attraversa il sentiero, rimanendo così nascosto ed aumentando ancor più il grado di pericolosità.

alla ricerca del filo spinato

Difficile intercettare la posizione esatta in cui è stato girato il video ma, secondo chi è solito frequentare in moto o in bici la zona, c’è una buona probabilità che si tratti di un segmento lungo il sentiero che passa nella zona di Case Bonini di Vernasca sotto a Favale di Morfasso. Al momento il corpo forestale di Piacenza della sezione di Castell’Arquato informato del fatto, è intervenuto per verificare la zona effettiva del filo spinato ed eventualmente rimuoverlo. Nel frattempo, tutti i ciclisti e motociclisti sono stati invitati a prestare la massima attenzione.

“Fatto particolarmente grave – ha affermato il sindaco di Vernasca Gian Luigi Molinari dopo aver visto il video – in questi ultimi anni l’utilizzo e la valorizzazione dei nostri si è particolarmente rafforzata. Sono migliaia i ciclisti, gli escursionisti e gli appassionati di equitazione che fruiscono della nostra rete sentieristica. Episodi di intolleranza di questo tipo sono assolutamente da condannare e da perseguire. Offriamo – ha concluso – la massima collaborazione per evitare che fatti del genere si ripetano”.