Colpo grosso alla Caorsana: rubato carico di profumi da mezzo milione di euro

Un maxi furto è stato messo a segno nell’area parcheggio di una ditta di autotrasporti in via dell’Orsina a Piacenza, nella zona della Caorsana. Nella notte fra martedì 30 e mercoledì 31 luglio, un gruppo di ladri ha rubato un carico di profumi per un valore stimato di circa mezzo milione di euro.

Secondo le prime ricostruzioni i ladri hanno agito con precisione, approfittando del fatto che il camion con il suo carico fosse stato parcheggiato in attesa di essere in parte caricato su altro mezzo: una volta che l’autista del mezzo pesante si è allontanato per riposare, i malfattori sono entrati in azione forzando i cancelli dell’azienda con un tronchese e – una volta entrati – sganciando il rimorchio con il prezioso carico.

La polizia è attualmente impegnata nelle indagini per cercare di risalire ai responsabili e recuperare la refurtiva.

