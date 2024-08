Stranieri pagavano per avere ricette di oppioidi: medico piacentino arrestato

Un medico di 65 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Piacenza con le pesanti accuse di corruzione e traffico di stupefacenti.

Secondo le indagini, avrebbe fornito (dietro pagamento) ricette mediche a una serie di stranieri, in modo che potessero ritirare farmaci che contengono oppioidi.

Il sospetto è che si trattasse di un anello di una catena di spaccio di droga.

Inoltre, tutti i farmaci ritirati non venivano pagati, ma erano a carico del Sistema sanitario nazionale.

I poliziotti sono entrati in azione questa mattina nello studio del medico, che aveva appena consegnato una di queste ricette a una donna.

Il locale, che si trova a Piacenza, è stato messo sotto sequestro.