Aggredito ai giardinetti con il catenaccio di una bici: 25enne portato in ospedale

Aggressione nel giardinetto di vicolo del Guazzo a Piacenza. Un ragazzo egiziano di 25 anni sarebbe stato colpito con il catenaccio di una bicicletta da un connazionale 30enne con cui già in passato aveva avuto problemi. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 2 agosto. Il giovane ha riportato profonde ferite alla tempia e a un braccio. È stato portato in ospedale da un’ambulanza della Croce Bianca. Sul posto è intervenuta anche la polizia per le indagini del caso. A chiamare i soccorsi il coinquilino dell’aggredito.