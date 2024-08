Guardia di Finanza, Massimo Amadori è il nuovo comandante provinciale

Cambio al vertice del comando provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza.

Dopo tre anni di direzione, il colonnello Corrado Loero cede il posto al colonnello Massimo Amadori, proveniente da Prato, dove ha guidato il gruppo della Guardia di Finanza negli ultimi due anni.

il passaggio di consegne

Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una breve ma significativa cerimonia,

presso la Caserma Luigi Galli, alla presenza del comandante regionale, il generale di divisione Ivano Maccani, del quadro ufficiali, di una rappresentanza del personale dei reparti dipendenti e con la partecipazione della locale sezione Anfi.

Il colonnello Loero, che ha assunto l’incarico nell’agosto del 2021 ed è destinato a rivestire l’incarico di comandante provinciale di Udine, ha ringraziato tutti i suoi collaboratori per il costante impegno che i reparti, posti sotto la sua direzione, hanno profuso in molteplici settori, tra cui quelli delle entrate tributarie, della spesa pubblica e del contrasto al traffico di stupefacenti.

Il nuovo comandante ha rivolto un pensiero riconoscente ai presenti e ha

indirizzato il suo saluto a tutti i militari del comando provinciale, confermando il suo massimo impegno e quello dei suoi collaboratori. Il comandante regionale, dopo aver ringraziato Loero per il proficuo periodo di collaborazione e augurato buon lavoro al colonnello Amadori, ha voluto omaggiare i militari distintisi nell’esecuzione di particolari operazioni di servizio consegnando personalmente i brevetti relativi alle ricompense di ordine morale concesse.

il curriculum del nuovo comandante

Il colonnello Amadori è laureato in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze della

sicurezza economico finanziaria e ha altresì conseguito il Master universitario in

“procedimento e processo amministrativo”. Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, ha ricoperto diversi incarichi quale comandante dell’antiterrorismo pronto impiego di Udine, della sezione criminalità organizzata del Gico di Venezia, del I gruppo tutela entrate del Nucleo di polizia economico finanziaria di Firenze e infine quello di aiutante di campo del comandante interregionale per l’Italia sud occidentale a Palermo.

Presso il comando generale del Corpo ha ricoperto l’incarico di capo sezione presso la

direzione approvvigionamenti e capo sezione Affari Generali presso l’ufficio del sottocapo di Stato Maggiore.