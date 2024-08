Lavori al Palabanca: “Persi alcuni mesi, ora accelerare per non perdere fondi Pnrr”

Palabanca, colpo di acceleratore per rispettare i tempi dell’intervento al palazzetto piacentino (casa delle società sportive Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e dell’Assigeco Basket Piacenza) da farsi sotto l’egida del Pnrr.

“La settimana scorsa – chiarisce l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – c’è stato un incontro tra uffici comunali, la direzione lavori e la ditta esecutrice. Secondo quanto stabilito, la demolizione del foyer esistente dovrebbe avvenire ai primi di settembre, a seguire le opere di palificazione.

Gli Uffici tecnici, assicura l’assessore, stanno ovviamente monitorando la cosa, “nella consapevolezza che, rispetto al crono programma, si siano già persi alcuni mesi ma, altrettanto, lo stesso crono programma è stato concepito con un margine di prudenza tale da consentire l’esecuzione corretta di tutte le opere nei tempi previsti. Sarà quindi costante l’attività di controllo soprattutto sul fondamentale rispetto dei tempi”.

il quadro economico

L’opera ha un valore di un milione e 890mila euro (finanziamento Pnrr per un milione e 490mila euro e cofinanziamento comunale per 400mila euro), i lavori ammontano a un milione e 370mila euro circa.

“La consegna lavori è avvenuta il 3 aprile scorso – chiarisce Bongiorni – con fine lavori e collaudo previsti entro il primo gennaio 2026”.

Vale a dire 466 giorni per l’esecuzione lavori più 90 giorni per il collaudo.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ