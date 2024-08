Piacenza, sequestrati in un market 100 chili di carne e derivati del latte scaduti

A Piacenza, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un market etnico. Durante l’ispezione sono stati sequestrati amministrativamente 104 chilogrammi di alimenti vari, tra cui carne e derivati del latte, del valore commerciale di circa mille euro, poiché esposti per la vendita nonostante fossero scaduti.

Al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria di duemila euro. Solo pochi giorni fa, sempre a Piacenza, presso un altro market etnico, i N.A.S. avevano sequestrato amministrativamente circa 30 chilogrammi di alimenti vari, tra cui carne, pesce e derivati del latte, del valore commerciale complessivo di circa 500 euro, anch’essi posti in vendita sebbene scaduti.

Anche in questo caso, al legale rappresentante dell’attività era stata comminata una sanzione di duemila euro. “Questi interventi fanno parte di una serie di controlli intensificati per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative igienico-sanitarie” – si legge in una nota.