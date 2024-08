Rissa tra ragazzini a Castello: tra bottiglie e cinture spuntano pure due martelli

L’altro pomeriggio attorno alle 18 a Castel San Giovanni un gruppetto di giovani, forse nordafricani, si è affrontato brandendo una cintura, bottiglie e persino due martelli sotto gli occhi dei passanti a dir poco spaventati.

“Erano cinque forse sei – racconta un testimone – urlavano. Uno aveva in mano una cintura, un altro brandiva una bottiglia e uno addirittura impugnava due martelli, uno per mano”. Alla scena hanno assistito diverse persone. Subito dopo la telefonata al 112 è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Castello e il gruppetto si allontanato lungo via Mozza. L’arrivo dei carabinieri ha forse evitato il peggio.

A quanto pare non ci sarebbero stati feriti.