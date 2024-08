Scuole più sicure: avanti i lavori antisismici, confermati i container in piazzale Malta

Circa 21,5 milioni di euro per rendere più sicuri nove istituti scolastici, comprese le palestre. A partire da questo dato, la Provincia di Piacenza ha fatto il punto oggi (2 agosto) sugli interventi antisismici in corso nelle strutture didattiche del territorio, illustrati dal dirigente Jonathan Monti.

“L’80% delle risorse economiche è garantito dal Pnrr – ha spiegato Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza – per assicurare la sicurezza di giovani, docenti e dipendenti che vivono gli edifici scolastici”.

“Entro il 2026 le nostre scuole saranno più sicure – ha sottolineato la vicepresidente Patrizia Calza – attraverso un percorso complesso, con 14 appalti diversi e 13 imprese coinvolte su nove istituti, in contemporanea”.

I CANTIERI

Nel dettaglio, gli interventi di miglioramento antisismico effettuati senza lo spostamento degli studenti riguardano l’istituto di Fiorenzuola (700mila euro) dove le opere sono quasi terminate, il liceo Gioia (1,5 milioni) su un edificio vincolato dalla Soprintendenza, l’Isii Marconi (3,5 milioni), l’istituto Ex Ipsia (1,5 milioni) dove le opere interne sono state completate e la facciata esterna sarà abbellita con una struttura reticolare di colore rosso, le segreterie del campus Raineri Marcora (1,1 milioni), la palestra di Borgonovo (935mila euro) e la palestra del Raineri-Marcora (935mila euro).

I lavori nei licei Colombini (8,1 milioni) e Respighi (1,8 milioni), invece, hanno comportato il trasferimento degli studenti nei cosiddetti “container” nel piazzale di viale Malta con circa 36 aule. Al Respighi, l’intervento su una palazzina è già stato concluso, mentre l’opera di consolidamento sulla palestra è ormai al traguardo finale. I “container”, quindi, resteranno attivi anche nel prossimo anno scolastico. “Vorremmo mantenere i moduli in piazzale Malta, in affitto, anche in futuro per riuscire a gestire eventuali interventi di adeguamento sismico in altri istituti” ha sottolineato Matteo Bocchi, responsabile del servizio di progettazione dell’edilizia scolastica.

Cantiere in corso anche nella palestra di viale Dante, a servizio dell’istituto Tramello, all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco, per 621mila euro: lo stato dei lavori è quello con l’avanzamento minore.