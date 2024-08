“L’App Municipium funziona a singhiozzo”: le lamentele di alcuni piacentini

Alcuni piacentini lamentano un altalenante funzionamento dell’app Municipium, l’applicazione del Comune di Piacenza che consente di avere a portata di mano le notizie utili della città e di segnalare i disservizi. Così una cittadina lamenta il fatto di avere segnalato l’inaccessibilità dell’ufficio in via Rio Farnese 14, che rilascia i permessi della Ztl per coloro che hanno una disabilità.

Un’altra lamenta di non avere mai avuto risposta relativamente alle erbacce che infestavano il marciapiede di via Ercole. Un’altra ancora aveva segnalato un lampione spento in via Raffalda: rassicurata che si stava lavorando per risolvere il problema, ha riscontrato dopo diverso tempo che nulla era stato fatto.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ