Guida in stato di ebbrezza, furto e spaccio di droga: due denunce e un arresto

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una per furto e possesso di chiavi alterate e grimaldelli e un arresto per spaccio di stupefacenti. Sono queste alcune delle attività che nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 agosto, hanno visto impegnate le pattuglie dei carabinieri nella “bassa piacentina” a presidio dei centri abitati e delle principali arterie stradali.

A Cortemaggiore un automobilista bresciano di 39 anni, rimasto illeso dopo una autonoma fuoriuscita stradale avvenuta mentre stava percorrendo la strada provinciale che porta a Chiavenna Landi a bordo di un’auto di proprietà di un conoscente, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente perché era risultato positivo a test alcolemico con tasso superiore a soglia di rilevanza penale.

A Fiorenzuola, l’aliquota radiomobile della Compagnia ha denunciato un 44enne per furto e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. L’uomo, si era dato alla fuga dopo aver asportato da un centro commerciale generi voluttuari per un valore di 50 euro, ed era stato prontamente individuato e raggiunto dall’equipaggio del Radiomobile che era stato chiamato subito ad intervenire. Dopo la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche una piccola attrezzatura atta allo scasso che è stata sequestrata.

A Pontenure, sulla via Emilia Parmense, una pattuglia della locale Stazione ha arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino straniero di 34 anni, senza fissa dimora, perché controllato a bordo di una autovettura privata è stato trovato in possesso di 43 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 33 grammi, oltre a 2.130 euro in banconote di vario taglio occultati nell’abitacolo. Il passeggero che era con lui, un connazionale di 28 anni, una volta identificato è stato denunciato per lo stesso reato. L’arrestato è stato trattenuto nelle camera di sicurezza della caserma di via Beverora a disposizione dell’autorità giudiziaria.