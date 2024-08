Cattolica di Piacenza: l’economista Anna Maria Fellegara è pro rettore vicario

Università Cattolica al femminile. Dopo la nomina della nuova rettrice Elena Beccalli – al termine del mandato di Franco Anelli -, la numero due dell’ateneo fondato da padre Agostino Gemelli e Armida Barelli sarà l’economista piacentina Anna Maria Fellegara, attualmente preside della facoltà di economia e giurisprudenza e professore ordinario di economia aziendale. Fellegara assumerà l’incarico di pro rettore vicario, dunque il collaboratore più stretto del magnifico rettore.

Lo si apprende dal nuovo organigramma dell’Università Cattolica pubblicato sul portale internet dell’ateneo. Dalla medesima fonte si apprende anche della nomina dei professori della sede di Milano, Luigi d’Alonzo, Raffaella Iafrate, Federico Rajola quali delegati del rettore.

Nata 66 anni fa a Borgonovo, la sua nomina arriva a coronamento di una carriera accademica che il prossimo ottobre la vedrà abbandonare il prestigioso incarico di preside di facoltà – che detiene dal 2012 – non essendo più rieleggibile. Ai vertici della Cattolica Fellegara succederà al piacentino Pier Sandro Cocconcelli, che pare in predicato di sostituire Marco Trevisan alla presidenza di Scienze Agrarie nella sede di San Lazzaro. Dopo i mandati di Anelli e Cocconcelli dunque, la nomina della docente piacentina sarà anche un modo per perpetuare la presenza di Piacenza nelle stanze dei bottoni dell’ateneo voluto da padre Gemelli.

