“La polizia locale di Castello sarà dotata di teaser e spray al peperoncino”

Dopo i recenti gravi fatti di cronaca (tra cui una rissa in cui sono spuntati persino due martelli) la sindaca di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, annuncia che “la polizia locale sarà presto dotata di teaser e spray al peperoncino”.

Stragliati dice di voler chiedere la convocazione di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

“Carabinieri e forze dell’ordine – precisa – intervengono sempre, ma è evidente che a Castello serve un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine e azioni più incisive, in grado di prevenire e non solo di reprimere”.

La sindaca dice di stare lavorando a “una revisione del regolamento di polizia locale per dotare i nostri agenti di spray al peperoncino e di teaser”.