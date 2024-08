Pianello, ragazzino grave dopo uno scontro di gioco a calcio: trasportato a Parma

Sarebbero gravi le condizioni del ragazzo che in via della Centrale a Pianello (Alta Val Tidone) nel primo pomeriggio di domenica 4 agosto, mentre stava giocando a calcio, è rimasto ferito in seguito ad uno scontro di gioco con un compagno. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato il giovane, un ragazzino minorenne, all’ospedale di Parma.