A Piacenza oltre 600 sinistri stradali in sei mesi: “Ecco un nuovo mezzo per intervenire”

L’incremento è costante e disarmante: nei primi sei mesi del 2024 si sono registrati circa 610 sinistri stradali, il 12% in più rispetto all’anno precedente. Tra questi, si contano tre incidenti mortali, duecento feriti, 470 sanzioni, oltre 140 sospensioni della patente, dodici casi di guida in stato di ebbrezza e uno sotto l’effetto di stupefacenti, oltre a ben sette omissioni di soccorso. È la fotografia della pericolosità quotidiana sulle strade della nostra città: il bilancio è stato fornito oggi (7 agosto) dalla polizia locale di Piacenza, durante la presentazione di un nuovo mezzo a disposizione dell’Unità operativa infortunistica. “Le principali cause degli incidenti sono la distrazione, l’eccesso di velocità e i cambi di corsia improvvisi” ha spiegato il commissario Matteo Rampoldi. “Dal 2022 ad oggi, l’aumento dei sinistri ha superato il 28%”.

Il nuovo veicolo è un furgone Renault Traffic Euro 6, equipaggiato con strumentazioni tecniche e informatiche specifiche per il rilievo degli incidenti, per un costo totale di circa 70mila euro sostenuto dal Comune. Il mezzo è stato inaugurato questa mattina nel cortile del Comando di via Rogerio, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi e del comandante Mirko Mussi, con la benedizione di rito impartita da don Umberto Ferdenzi.

Le dotazioni del furgone includono un’area interna adibita a ufficio per la compilazione dei verbali e un vano posteriore con piani di scrittura multipli e spazi per l’alloggiamento delle attrezzature necessarie, come l’etilometro, l’estintore e la segnaletica mobile. Queste attrezzature garantiscono lo svolgimento sicuro di tutte le procedure, sia per gli operatori impegnati nei rilievi, sia per gli utenti coinvolti. Inoltre, grazie alla postazione computer con collegamento a internet, è possibile verificare immediatamente eventuali problematiche relative alla circolazione dei veicoli direttamente sul posto.

La Squadra infortunistica della polizia locale è composta da un ufficiale e otto operatori, mentre l’Ufficio infortunistica conta un ispettore, in servizio dal marzo 2024, e tre operatori, di cui due specializzati in falsi documentali e polizia scientifica.