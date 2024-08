Addio a John Mezzadri, cantante e storico frontman dei Los Marcellos Ferial

Sta suscitando vasto cordoglio in città e non solo la scomparsa di Giuseppe “John” Mezzadri, cantante piacentino e storico frontman dei Los Marcellos Ferial, noto gruppo musicale nato negli anni ’60 successivamente rifondato dallo stesso Mezzadri.

Molto conosciuto in provincia e a livello nazionale, insieme al suo gruppo Mezzadri partecipò anche al Festival di Sanremo, venendo ospitato spesso da popolari trasmissioni televisive.

Fu la canzone “Sei diventata nera” a consacrare i Los Marcellos Ferial al successo, ma i brani che li hanno portati alla ribalta sono davvero numerosi.

Nonostante il trascorrere degli anni, Mezzadri non ha mai abbandonato la musica, sua vera passione, continuando ad esibirsi in città.