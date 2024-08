In municipio l’incontro tra la sindaca e il nuovo comandante della Finanza

La sindaca Katia Tarasconi ha ricevuto stamattina, mercoledì 7 agosto, in municipio il colonnello Massimo Amadori, da pochi giorni ufficialmente alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza.

Un incontro cordiale, occasione anche per condividere l’importanza del dialogo tra le rispettive istituzioni a tutela della sicurezza e della legalità, “promuovendo – ha sottolineato Tarasconi – la cultura del rispetto delle regole e del bene comune, di cui la Guardia di Finanza rappresenta da sempre un presidio fondamentale e un punto di riferimento per la collettività. Sono certa che proseguiremo lungo questa direzione, nel solco dei valori condivisi in questi anni con il colonnello Loero che colgo l’opportunità di ringraziare per il prezioso impegno a servizio del territorio. Al comandante Amadori – ha concluso – va il più sincero augurio di buon lavoro e la piena disponibilità alla collaborazione dell’Amministrazione comunale”.