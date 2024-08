Infortunio in officina a San Giorgio, grave un operaio trasportato a Parma

Sono gravi le condizioni dell’operaio che nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 6 agosto, è rimasto ferito mentre stava lavorando in un’officina metalmeccanica.

Per cause ancora da chiarire l’uomo, un 45enne, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario rimediando serie ferite al basso ventre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’auto infermieristica del 118 di Piacenza, un mezzo della Pubblica Assistenza San Giorgio, e l’elisoccorso da Parma che ha trasportato l’operaio al nosocomio della città ducale. Presente anche il personale della Medicina del lavoro dell’Ausl insieme ai carabinieri.