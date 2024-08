Polisportivo, ok alla maxi riqualificazione: obiettivo inaugurazione entro il 2027

In arrivo una maxi-riqualificazione per il Polisportivo di Piacenza. L’impianto in largo Anguissola, infatti, sarà oggetto di un progetto che prevede una spesa complessiva di circa 20 milioni di euro, finanziata tramite un partenariato pubblico-privato. Il Comune di Piacenza coprirà il 49% dei costi, circa nove milioni di euro, mentre la restante parte sarà a carico di un operatore privato, che gestirà la struttura per i prossimi 30 anni.

L’iniziativa principale consiste nella copertura rimovibile della piscina olimpionica da 50 metri, un’aggiunta essenziale per aumentare la fruibilità dell’impianto durante tutto l’anno. Il progetto include inoltre la creazione di nuovi spazi e servizi, sia sportivi (come campi da padel e palestre) che sociali, tra cui un asilo nido e ambulatori medici.

Lo scorso 17 luglio, il progetto è stato presentato in Comune: l’iniziativa è in capo alla società sportiva Glaukos di Verona, realizzato in collaborazione con Sportium e Blue Factory, specializzati nella costruzione di piscine e restyling di impianti sportivi. La proposta ha ricevuto il via libera dalla Conferenza dei servizi il 26 luglio, con un parere favorevole sul “Documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

IL PROGETTO

Verranno demoliti alcuni edifici esistenti, sostituiti da nuove costruzioni a basso impatto ambientale che utilizzeranno fonti rinnovabili. Tra gli interventi principali, la riqualificazione della piscina olimpionica, che sarà allungata per poter ospitare un ponte mobile, permettendo la divisione della vasca in diverse configurazioni utili per sport acquatici come pallanuoto e nuoto sincronizzato.

Il nuovo lido estivo comprenderà due piscine ludiche, una zona solarium e servizi aggiuntivi come un chiosco-bar e campi da beach-volley. Inoltre, sarà creata una palestra con centro wellness, oltre alla riconversione di spazi esistenti per ospitare un centro di ginnastica artistica e campi da padel.

Un altro aspetto chiave del progetto è la risistemazione delle aree verdi, con un’attenzione particolare alla sostituzione delle superfici impermeabili con aree drenanti e spazi verdi, migliorando l’impatto ambientale complessivo dell’impianto.

Dal punto di vista finanziario, il Comune ha pianificato di finanziare la propria quota tramite un mutuo ventennale con l’Istituto del credito sportivo, affiancato da un contributo a fondo perduto. L’accordo prevede che, a partire dal ventesimo anno, il concessionario privato restituisca al Comune una parte dell’investimento con un canone annuo di 150mila euro.

I lavori, che dovrebbero iniziare entro il 2025, sono previsti per una durata di circa due anni, con l’obiettivo di inaugurare la nuova struttura entro il 2027.