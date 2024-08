Stazione, il sottopasso resta chiuso: per il traffico in arrivo due semafori a chiamata

Quando riaprirà il sottopasso alla stazione di Piacenza?

Chiuso da tanti anni e percepito da molti come poco sicuro, il sottopasso che collega il piazzale di fronte ai Giardini Margherita con quello della stazione ferroviaria appare oggi abbandonato e preda del degrado.

A Matteo Bongiorni, assessore ai lavori pubblici e al decoro urbano, abbiamo chiesto se è in programma qualche intervento di sistemazione o di eventuale riapertura del sottopasso. “Per il momento no – spiega -. Dal momento che il sottopasso non diede, a suo tempo, un esito di uso soddisfacente e venne chiuso, non ci sono particolari novità. Avevamo sottoposto la questione a Rfi, chiedendo di inserire nel suo piano di riqualificazione della stazione un collegamento del sottopasso già esistente direttamente ai binari della ferrovia. Una proposta che Rfi ha declinato. Non ci sono quindi novità all’orizzonte, anche se certamente lavoreremo sulla questione decoro”.

Come risolvere, dunque, l’annosa questione del traffico? “Per consentire una gestione più ordinata del traffico davanti alla stazione – prosegue l’assessore – è prevista l’installazione di due semafori per attraversamento pedonale a chiamata, proprio per evitare il continuo attraversamento di pedoni, aumentandone la sicurezza rispetto al trasporto pubblico locale”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI