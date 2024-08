Vendemmia dopo Ferragosto, previsto 30% di uva in meno: “Annata anomala”

Partirà subito dopo ferragosto e sarà una vendemmia a cui sui filari mancherà, a meno di una ripresa dell’ultimo minuto, non meno del 30% di grappoli rispetto allo scorso anno. Colpa delle piogge insistenti della scorsa primavera e delle bombe d’acqua che a più riprese hanno martoriato il primo scorcio d’estate. L’umidità ha causato una proliferazione di funghi (peronospora) che si mangerà parte della produzione.

campionature uva in corso

Nei due maggiori stabilimenti, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone, agronomi e enologi sono al lavoro con le campionature delle uve. In entrambe si partirà subito dopo ferragosto. Quantità in calo ma qualità, si spera, inalterata. Intanto tra i produttori c’è chi parla di “annata strana. Si è dovuto tribolare parecchio per portare a casa il prodotto e siamo un po’ in ritardo con i tempi di maturazione, ma la qualità dovrebbe essere salva”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’