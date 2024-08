Fiorenzuola, da discoteca a ristorazione nel segno della riqualificazione

Lavori a ritmo sostenuto a Fiorenzuola nell’area dove sorgeva lo Scacco Matto, famoso locale discoteca di Fiorenzuola, chiuso da anni e demolito a fine aprile.

Al suo posto, come già annunciato da Libertà, sorgerà un McDonald’s che dovrebbe aprire tra fine ottobre e inizio novembre, tanto che sta già cercando il personale da impiegare: sono previste una quarantina di assunzioni.

Il nuovo insediamento contribuisce alla riqualificazione dell’area, come indicato nel cartello di cantiere del Comune di Fiorenzuola: “Intervento di riuso e riqualificazione di comparto dismesso denominato ‘ex Scacco Matto’ volto alla realizzazione di edifici per la ristorazione e commerciali”.

Ci potrebbe infatti essere spazio anche per una seconda attività di ristorazione di diversa tipologia che però non ha ancora presentato il titolo abilitativo.

Il committente che sta realizzando l’intervento è la società Aura con sede a Fidenza.

Il team progettuale è guidato dall’architetto Emanuele Stefanoni (con studi nel Lodigiano). Sono già state realizzate le fondazioni dell’edificio che ospiterà l’attività di ristorazione e alcuni interventi per la viabilità a servizio del punto vendita della famosa catena di fast food.