Il caldo miete una vittima: 80enne stroncato da un malore a Besenzone

Non ce l’ha fatta l’80enne che nella prima mattinata di ieri, mercoledì 7 agosto, è stato colpito da un malore mentre era intento a svolgere la consueta passeggiata mattutina in località Bersano di Besenzone.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’anziano, originario di Busseto, non abbia retto al caldo, molto intenso già dalle prime ore del giorno.

Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Cortemaggiore.