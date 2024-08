Cade con la moto da enduro al Passo del Brallo: 16enne finisce in ospedale

Sono serie le condizioni del giovane motociclista che nel primo pomeriggio di giovedì 8 agosto è rimasto coinvolto in un incidente in località Lama di Cortebrugnatella, lungo la strada 24 del passo del Brallo (al confine tra la provincia di Piacenza e quella di Pavia).

Stando a una prima ricostruzione il ragazzo, un 16enne di Pavia in villeggiatura, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo – una moto da enduro – e finendo a terra. Sul posto, oltre all’auto infermieristica “itinerante” di Bobbio e ad un mezzo della Croce Rossa di Marsaglia è intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato il ferito – fortunatamente non in pericolo di vita – all’ospedale di Piacenza. Ai carabinieri di Marsaglia il compito di eseguire i rilievi.