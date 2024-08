Le giornate in riva al Trebbia non passano mai di moda: “Si sta meglio che al mare”

Le stagioni e gli anni si susseguono, ma in provincia di Piacenza ciò che non passa mai di moda sono le giornate in Trebbia.

In questi giorni molto caldi di inizio agosto diversi piacentini, ma anche persone provenienti da fuori provincia (Milano va per la maggiore), cercano refrigerio lungo le rive del fiume. Che sia a Marsaglia o alla Berlina Beach poco importa: l’importante è che l’acqua sia pulita (e quest’anno, a giudicare dalle parole dei bagnanti, è davvero spettacolare) e che chi frequenta la zona porti via i suoi rifiuti prima di fare ritorno a casa. Per il resto, buon Trebbia a tutti.

