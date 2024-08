Visitava i pazienti privatamente in ospedale: psichiatra ai domicilari

I Carabinieri del Nas di Parma, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un dirigente medico (psichiatra) in servizio presso il Centro di Salute Mentale dell’Azienda USL di Piacenza. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Piacenza a seguito di richiesta da parte della Procura della Repubblica di Piacenza, è scaturito al termine di complessa attività di indagine condotta da militari del NAS Carabinieri di Parma e coordinata dalla stessa A.G. di Piacenza.

psichiatra arrestato a piacenza: le indagini

“L’attività investigativa – si legge nella nota dei carabinieri – consistita in attività tecniche (intercettazioni telefoniche e video ambientali) e acquisizione di atti presso gli uffici dell’ASL, ha permesso di documentare le azioni illecite messe in atto dal medico”. Secondo gli investigatori il professionista “durante l’orario di servizio, riceveva e visitava i pazienti privatamente e ne riscuoteva il pagamento senza passare dai canali aziendali e senza comunicare alcunché ai competenti uffici, traendo in inganno in tal modo la stessa amministrazione sanitaria”.

“indebita gestione delle prestazioni sanitarie a piacenza”

Il comunicato dei carabinieri prosegue: “Tali attività svolte all’insaputa dei competenti uffici dell’ASL, si sono concretizzate, a cura del professionista pubblico, attraverso una costante e continuativa indebita gestione in autonomia delle prestazioni sanitarie di svariati pazienti; dalla prenotazione sino alla riscossione in contanti delle prestazioni”.

psichiatra arrestato a piacenza: le accuse di truffa e peculato: VISITE PRIVATE IN ENTE PUBBLICO

Le indagini, avviate alla fine del 2023 e proseguite sino a maggio del 2024, hanno consentito di ipotizzare, a carico del dirigente medico dell’ASL di Piacenza, i reati di peculato e di truffa, in quanto: “Si è appropriato delle somme di denaro che, almeno in parte, dovevano essere versate all’Azienda se fosse stato eseguito il percorso lecito, ossia quello previsto per le prestazioni in intramoenia per cui è autorizzato, nonché di alcune confezioni di farmaci prelevati personalmente e illegalmente dalla farmacia interna e successivamente consegnati ai pazienti visitati nell’ambito dell’attività illecita”. Secondo le accuse avrebbe tratto in inganno l’amministrazione sanitaria pubblica in ordine allo svolgimento della propria attività lavorativa, in quanto, nonostante percepisse una retribuzione aggiuntiva di esclusività pari a 13.857,61 euro annui per il tipo di rapporto lavorativo in esclusiva scelto, nell’orario di servizio invece svolgeva visite private nello studio del Centro di Salute Mentale dell’Azienda USL di Piacenza, senza effettuare alcuna comunicazione all’Azienda Sanitaria e ricevendo direttamente dai pazienti il pagamento delle visite; analoga condotta è stata messa in atto presso uno studio privato fuori provincia nonostante gli fosse stata revocata in precedenza la specifica autorizzazione”.

INTERCETTAZIONI E VIDEO AMBIENTALI AL CENTRO SALUTE MENTALE DI PIACENZA

Soprattutto le intercettazioni telefoniche e video ambientali, avrebbero consentito di appurare tutte le fasi delle condotte del medico: “i contatti telefonici diretti con i pazienti, l’esecuzione della prestazione sanitaria con accesso diretto presso lo studio del medico ed infine il passaggio di denaro in contanti tra i pazienti e il sanitario, senza il rilascio di alcuna attestazione dell’avvenuta riscossione”.