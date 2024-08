Scontro frontale tra due auto a San Rocco, sei feriti estratti dalle lamiere: una è grave

È pesantissimo il bilancio dell’incidente verificatosi nella serata di ieri, mercoledì 7 agosto, poco dopo le 21 lungo la via Emilia nella zona di San Rocco. Per cause da accertare, due auto sono entrate in collisione frontale e tra le lamiere contorte delle vetture, sono stati sei i feriti che sono stati presi in carico dagli operatori di soccorso.

La più grave, una ventenne, è stata trasportata a Pavia a bordo del servizio di elisoccorso giunto sul posto da Como.

Sul luogo dello schianto, i vigili del fuoco di Piacenza e di Lodi, così come dalle due città sono arrivate le auto mediche e le ambulanze: gli altri cinque hanno riportato contusioni serie, per le quali sono stati trasportati all’ospedale di Cremona e Pavia. Alcuni di loro sono stati estratti dai pompieri dalle lamiere contorte. Le loro condizioni fortunatamente non destavano particolari preoccupazioni.

Non è la prima volta, purtroppo, che lungo quel tratto di strada si verificano incidenti.