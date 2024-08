Viti piegate dal vento e campi allagati, Coldiretti: “Altra annata difficile”

L’agricoltura piacentina fa ancora i conti con il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 agosto, forti perturbazioni hanno colpito diverse zone del nostro territorio, dal capoluogo alla provincia, in particolare in Val Tidone e Val Trebbia, ma anche in Val d’Arda e nella Bassa Piacentina.

Viti piegate dal vento

Paolo Oddi, presidente degli agriturismi di Terranostra e titolare dell’agriturismo “Il Viandante” di Borgonovo riferisce che alcune centinaia di viti siano state piegate dal vento che unitamente alla pioggia ha investito pesantemente la zona.

“I costi dell’annata – le sue parole – purtroppo continuano a salire”. In Val Tidone il bilancio generale delle perdite nei vigneti, dovute principalmente alle continue piogge primaverili e alla grandine si aggira tra il 20 e il 30% nel convenzionale, nelle realtà biologiche (nel Piacentino il 23% della vite è bio) il calo sarà più consistente. E con l’avvicinarsi della vendemmia, le bizzarrie climatiche possono ulteriormente incidere negativamente sulla raccolta.

“altra annata difficile per la viticoltura”

“Anche quest’anno – commenta Coldiretti Piacenza – per la viticoltura si conferma un’annata molto difficile, con costi e difficoltà operative notevoli per le attività di difesa e per tutte le lavorazioni agronomiche. L’auspicio è che tali sforzi vengano ripagati dal mercato, con l’individuazione di nuovi sbocchi e canali di vendita più gratificanti”.

Nel frattempo prosegue la conta dei danni su tutto il territorio. Coldiretti Piacenza invita gli associati a segnalare tempestivamente i danni subiti per il maltempo agli uffici zona di riferimento.