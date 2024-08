Castel San Giovanni, la storica volontaria ritorna e riceve l’abbraccio dei sinti

Lucia Calzati da oltre un ventennio si è trasferita a vivere a San Remo.

Per festeggiare i suoi 88 anni ha però voluto fare ritorno al campo nomadi di Castel San Giovanni e incontrare quegli stessi ex bambini, oggi adulti, che lei ha aiutato a diventare grandi. Calzati è stata infatti la prima volontaria ad avvicinare i nomadi quando, decenni fa, si insediarono a Castello tra diffidenza e paura.

L’IMPRESA DI ABBATTERE IL MURO DELLA DIFFIDENZA

“Ho vissuto momenti tremendi – ricorda l’anziana ex volontaria -. C’era chi mi criticava e chi mi guardava male”.

“Dopo di lei – raccontano le operatrici dei servizi sociali – ha iniziato a strutturarsi la rete di sostegno per come la conosciamo oggi”.

l’omaggio dELLA comunità Sinti

Per festeggiare il ritorno di Lucia, anche se solo per un giorno, la comunità Sinti ha allestito una rinfresco e uno a uno gli ex bambini oggi adulti hanno sfilato davanti all’ex volontaria. Mischiati tra gli invitati anche il vicesindaco Giovanni Cattanei e l’assessora Elena Galli: “Lucia ci insegna che siamo tutti cittadini e tutti amici”.