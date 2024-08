Ferito dopo essersi picchiato, scappa dall’ospedale e torna a malmenarsi: 30enne espulso

Un trentenne marocchino è finito all’ospedale dopo aver rimediato alcune ferite in seguito a una rissa, scoppiata in via Colombo, con un un altro nordafricano.

Ma la sua permanenza tra le corsie del nosocomio è durata poco: infatti, dopo essere fuggito, è ricomparso in stazione dove ha ripreso a malmenarsi con un altro straniero.

La polizia, precedentemente intervenuta per sedare la rissa in via Colombo, è subita giunta sul posto. Il trentenne, che nel frattempo si è scoperto essere irregolare sul nostro territorio, è stato espulso dall’Italia.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ