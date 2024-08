Gravi patologie della vista: a Piacenza rinnovo patente a tutti, indagato altro medico

Patenti facili per tutti, e tutti coloro che avevano qualche problema accorrevano numerosi: gravi abbassamenti di vista, non vedenti da un occhio, problemi di deambulazione, ultracentenari o patologie varie, nessun problema, bastava presentare il tutto ad un certo medico e come per miracolo, senza neppure presentarsi alla visita medica il rinnovo era garantito. Oltre duecento gli indagati per falso, in cima all’elenco un medico e un suo uomo di fiducia, un pensionato che provvedeva a raccogliere i dati e a trasmetterli via WhatSapp al dottore che avrebbe rinnovato senza neppure visitare.

MEDICO PIACENTINO INDAGATO PER LE PATENTI “FACILI”

Le indagini sono state svolte dalla polizia stradale di Pontremobili in collaborazione con la sezione di polizia giudiziaria della stradale di Piacenza. Le indagini del caso sono state coordinate dal pm Matteo Centini e si sono chiuse lo scorso giugno, fra i beneficiati dei rinnovi un ultracentenario di Parma accorso alla “miracolosa” Piacenza, un camionista quasi non vedente che si sarebbe vista rinnovare la patente c, un agente di polizia locale da Pontremoli, molti ultranovantenni o ultraottantenni, ma tantissimi anche i giovani figli di “abbienti” famiglie cittadine e che svogliatamente non volevano sottoporsi alla visita per il primo rinnovo di patente alla soglia dei trent’anni.

L’articolo di Ermanno Mariani su Libertà