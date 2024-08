Maurizio Bocedi e Teresa Andena in pensione, il saluto della Provincia

C’erano la Presidente Monica Patelli, la vicepresidente Patrizia Calza, consigliera delegata all’Istruzione e al diritto allo studio e il dirigente della Provincia di Piacenza Andrea Tedaldi ad accogliere nel Palazzo della Provincia per un saluto istituzionale il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Maurizio Bocedi e la Preside Teresa Andena che, come noto, dal 1° settembre andranno in pensione.

“Ringrazio – ha detto la Presidente Patelli – Maurizio Bocedi, dirigente dell’Ufficio scolastico di Parma e Piacenza dal 2016, per il lavoro svolto per la scuola e per la nostra città. Ci tenevo a portare personalmente il ringraziamento dell’Amministrazione provinciale per il prezioso contributo prestato, in anni certamente non privi di difficoltà, per la qualità e per l’efficacia del sistema scolastico della nostra provincia. Nelle diverse occasioni di collaborazione, il confronto è sempre stato positivo, costruttivo e diretto al comune obiettivo di garantire il successo della quotidiana sfida educativa, in un contesto sempre più complesso. Bocedi ha avuto il merito di portare la scuola e l’ufficio scolastico al centro del territorio, rafforzando quella rete virtuosa con tutte le Istituzioni.”

andena da 45 anni nel mondo della scuola

A ringraziare Teresa Andena – da 45 anni nel mondo della scuola – dirigente scolastica dell’istituto Raineri Marcora che comprende l’agraria e l’alberghiero, nonché dell’Istituto omnicomprensivo di Bobbio ci ha pensato Patrizia Calza. “Accanto alla professionalità e all’impegno profuso per i giovani, non ha mai fatto mancare presenza, entusiasmo e determinazione: tutti fattori di un tangibile valore aggiunto per studenti, famiglie, personale docente e non docente ma anche per la Ptovincia. Tante le iniziative concrete e le innovazioni introdotte che hanno contribuito a far diventare gli Istituti da Lei diretti affidabili punti di riferimento per chi li vive e per l’intero territorio”.

bocedi: “esperienza importante”

“E’ stata un’esperienza molto importante – commenta Maurizio Bocedi – che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente in un territorio nel quale ho avuto la fortuna di collaborare con tutti coloro che, a vario titolo, hanno cooperato con le istituzioni scolastiche favorendo la crescita di un servizio così importante per ogni realtà.”

Così anche Andena “Con grande emozione ringrazio l’Amministrazione Provinciale per questo incontro – non scontato – in cui abbiamo rammanetato alcuni annedoti di una storia quarantennale”

“Siamo certi – continua Patelli – che chi Vi succederà potrà far tesoro delle innovazioni e delle energie profuse per una efficace governance dei processi amministrativi e per un puntuale supporto agli istituti scolastici, il cui valore e le cui competenze rappresentano oggi solidi punti di riferimento anche al di là dei confini provinciali. L’Amministrazione assicura la totale disponibilità a proseguire con la concreta e proficua collaborazione volta alla qualificazione del sistema scolastico.”