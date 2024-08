Paura in Trebbia, ragazzino rischia di annegare: salvato da un bagnante eroe

Poteva essere una tragedia se non fosse stato per la presenza di un “angelo” che ha salvato la vita di un ragazzino di 11 anni.

Attimi di paura nel pomeriggio di sabato 10 agosto in Trebbia, a Boelli, nel comune di Travo quando un ragazzino di origini sudamericane di 11 anni è stato colpito da un attacco epilettico in acqua. Con lui c’era la sorellina di 8 anni che ha cominciato a gridare attirando l’attenzione dei genitori e dei bagnanti. Il fratello era infatti finito in acqua e non risaliva più.

Fortunatamente nella zona era presente un cittadino marocchino che per 12 anni è stato autista soccorritore della Croce Bianca. L’uomo non ha perso tempo e una volta recuperato il ragazzino gli ha praticato il massaggio cardiaco. Il bimbo infatti è andato per due volte in arresto cardiaco.

“È un miracolo che fossi lì in quel momento” – ha raccontato il bagnante eroe. Il ragazzino è stato portato via in eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.