Piacenza, grave incidente tra auto e moto: due persone al pronto soccorso

Grave incidente all’incrocio tra via Pietro Cella e via Giovanni Campesio, a Piacenza. Protagonisti dello scontro un’auto e una moto. È accaduto verso le 8.30 della mattina di oggi, sabato 10 agosto.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Piacenza. Al pronto soccorso è stato trasferito anche l’automobilista per alcuni accertamenti. I due, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

Ancora da definire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale.