Servizi Ausl di Piacenza e provincia, le variazioni di apertura per Ferragosto

L’azienda sanitaria locale di Piacenza ha reso note le modifiche di apertura nel periodo di Ferragosto per alcuni reparti e servizi.

– Diabetologia: il reparto chiuderà al pubblico mercoledì 14 agosto alle 13 per riaprire, seguendo i consueti orari, venerdì 16 agosto

– Ufficio Protocollo (Affari Generali e rapporti istituzionali): lo sportello di via Anguissola 15 resterà chiuso venerdì 16 agosto

– Fornitura di ausili per l’incontinenza: nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 agosto gli sportelli nelle sedi di Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo resteranno chiusi

– Medicina legale: venerdì 16 agosto resteranno chiuse le segreterie di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni

– CupTel: mercoledì 14 agosto il servizio di prenotazione telefonica seguirà un orario ridotto, restando attivo fino alle 14. Venerdì 16 il servizio osserverà il consueto orario, dalle 8 alle 18. Si ricorda che il CupTel risponde al numero gratuito 800.651941 per prenotare le prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle strutture dell’Ausl e delle strutture sanitarie convenzionate del territorio. Per maggiori informazioni sulle modalità di prenotazioni o cancellazione degli appuntamenti è possibile consultare il sito internet aziendale alla sezione contatti CupTel

– Cartelle cliniche: venerdì 16 agosto gli uffici preposti alla consegna, a Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni, resteranno chiusi

– Sportelli Cup: venerdì 16 agosto, al Polichirurgico di Piacenza, chiusura alle 14

Diversi i servizi che resteranno chiusi nella giornata di venerdì 16 agosto anche nella sede Ausl di piazzale Milano a Piacenza:

– Sportelli Cup

– Ufficio mobilità internazionale

– Ufficio anagrafe

– Segreteria Servizi accesso e relazioni con l’utenza

– Sportelli di assistenza protesica

– i Poliambulatori del secondo piano. Gli ecocardiogrammi prenotati in quella data verranno eseguiti al primo piano, blocco B, mentre le visite pneumologiche verranno effettuate al piano terra, blocco C.

Sempre nella giornata di venerdì 16 agosto resteranno chiusi i seguenti sportelli (mentre i punti prelievo di Castel San Giovanni e Bobbio, e le accettazioni prelievi di Fiorenzuola, Carpaneto e Cortemaggiore saranno regolarmente aperte):

– Castel San Giovanni

– Bobbio

– Fiorenzuola

– Lugagnano

– Bettola

– Monticelli

– Carpaneto

– Cortemaggiore

Modifiche di apertura anche per gli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni, che resteranno chiusi venerdì 16 agosto.

A Fiorenzuola l’Urp sarà aperto eccezionalmente lunedì 12 dalle 8.30 alle 13 con accesso libero. A Castel San Giovanni si conferma l’apertura lunedì 12 dalle 8.30 alle 13 con accesso libero.

A Piacenza gli utenti potranno accedere al servizio su appuntamento lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 dalle 8.30 alle 12.30. Per prendere appuntamento è necessario compilare il form sul sito aziendale al link: https://www.ausl.pc.it/it/orientamento-e-contatti/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/scrivi-a-azienda/richiedi-appuntamento.

Gli operatori dello sportello di Piacenza saranno disponibili anche telefonicamente su due linee dedicate chiamando i numeri 0523.303123 o 331.1358745 lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.

Infine, modifiche negli orari anche per le sedi territoriali dello Spazio Giovani. Il servizio non sarà operativo nelle giornate di venerdì 16 agosto nella sede di Fiorenzuola e di mercoledì 21 agosto nella sede di Piacenza. Nella giornata di giovedì 8 agosto, nella sede di Piacenza, e martedì 20 agosto, nella sede di Borgonovo, sarà invece presente solo l’ostetrica.

Si ricorda che il servizio dei Consultori familiari è specificamente finalizzato alla tutela della salute e del benessere dei giovani ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa fra i 14 e i 19 anni. Presente a Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo l’accesso allo Spazio Giovani è libero, gratuito e vincolato dal segreto professionale. L’équipe composta da ginecologa, psicologa e ostetrica, offre supporto e informazioni riguardanti le sfere di sessualità, vita affettiva e relazionale, contraccezione e prevenzione delle interruzioni di gravidanza, prevenzione dell’Aids e delle altre malattie a trasmissione sessuale.