“Importuni mia sorella?” Scoppia la lite alla Silent disco di Bobbio

Violenta lite sfiorata alla Silent Disco in Piazza Duomo a Bobbio. L’evento musicale itinerante, molto apprezzato da giovani e giovanissimi, era iniziato senza intoppi nella tarda serata di venerdì 9 agosto. Tuttavia poco dopo l’una di notte due giovani, che si trovavano sul posto per trascorrere una notte di svago con i rispettivi gruppi di amici, sono stati coinvolti in una violenta discussione che ha attirato l’attenzione di molti dei presenti. La causa del diverbio sembrerebbe essere stata un approccio fisico indesiderato da parte di uno dei due nei confronti della sorella dell’altro, che è intervenuto per difenderla.

Non si tratterebbe della prima persona ad essere stata avvicinata nel corso della serata: secondo il racconto di alcuni testimoni che si trovavano a loro volta in Piazza Duomo un gruppo di giovani, del quale avrebbe fatto parte anche uno dei due ragazzi coinvolti nella discussione, era alla ricerca di partecipanti per una festa privata che si sarebbe svolta nei giorni successivi e per questo si sarebbe rivolto con insistenza anche ad altre giovani. Prima che lo scontro verbale tra i due giovani degenerasse (avevano già iniziato a spintonarsi), il litigio è stato sedato dagli addetti alla sicurezza dell’evento, che hanno separato i due giovani e li hanno scortati fuori dalla piazza; gli stessi addetti hanno provveduto ad allontanare la folla di persone attirata dal trambusto al fine di creare un ambiente tranquillo per la giovane coinvolta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bobbio per svolgere tutte le verifiche del caso e interrogare tutti e tre i giovani, al fine di ricostruire le dinamiche dell’accaduto.