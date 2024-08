Rubato defibrillatore installato in via Ottolenghi: “Atto deplorevole”

“E’ un atto deplorevole che toglie alla comunità un bene prezioso in grado di soccorrere una persona in pericolo di vita”. Sono le parole della dottoressa Daniela Aschieri dopo aver saputo del furto del defibrillatore installato all’ingresso dei giardini di via Ottolenghi, a Piacenza.

I ladri lo hanno rubato qualche notte fa. Si può ancora notare lo sportello che chiudeva la postazione del defibrillatore, scassinato e aperto. Lo strumento medico dal valore di circa mille euro non c’è più.

“Uno strumento in grado di salvare vite e che non può essere venduto” ha spiegato la dottoressa Aschieri, primaria di cardiologia e presidente di “Progetto Vita“.