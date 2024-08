Emergency e Concorto: a Villa Raggio un visore per salire sulla Life Support

Dal 17 al 23 agosto il gruppo volontari Emergency Piacenza, grazie alla collaborazione con Concorto Film Festival, propone al pubblico un’esperienza unica.

A Villa Raggio a Pontenure, all’interno del parco sede del prestigioso Festival, tutte le sere dalle 23 alle 00.30, grazie all’utilizzo di un visore di realtà virtuale a 360°, nello spazio post proiezioni, sarà possibile conoscere più da vicino l’impegno di Emergency nel Mar Mediterraneo.

Si tratta di un’esperienza virtuale a bordo della Life Support in collaborazione con l’agenzia Impersive. Questo strumento consente al pubblico di salire a bordo della nave di Emergency, conoscere l’impegno dello staff, calarsi nelle operazioni di soccorso delle persone migranti e sentire la loro voce.

Dal momento del salvataggio fino allo sbarco, il pubblico partecipa a una missione di salvataggio a bordo di una nave Sar (Search And Rescue).

COME PRENOTARE

E’ possibile prenotare questa esperienza immersiva, della durata di circa 6 minuti, attraverso il sistema Eventbrite, al seguente link Eventbrite – Life Support

LA NAVE LIVE SUPPORT

La Life Support è la nave di Emergency per soccorrere chi rischia la vita nel Mediterraneo. Un progetto per rinnovare l’ impegno di Emergency, a favore di chi non vede riconosciuti né tutelati i propri diritti, primo fra tutti il diritto alla vita. La nave, lunga 51,3 mt e larga 12 mt, può arrivare ad accogliere fino a 175 naufraghi, oltre al personale di bordo. Il team della Life Support è composto da un totale di 28 persone, di cui 9 marittimi e 17 dello staff Emergency.

Il team sanitario è formato, in particolare, da due infermieri e un medico ed è affiancato da due mediatori culturali. Il team ha esperienza in contesti umanitari e sanitari complessi. Nel 2023 la Life Support ha effettuato 15 missioni per un totale di 1219 persone soccorse provenienti da più di 25 Paesi.