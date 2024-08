Estratto dopo quattro ore l’operaio inghiottito da una voragine in cantiere

Dopo quattro ore sotto il sole è stato tratto in salvo l’operaio rimasto intrappolato nel primo pomeriggio di martedì 13 agosto in una voragine che si è aperta nel terreno di un cantiere edile di un’abitazione in costruzione a Case Marchesi, nel comune di Travo. L’uomo, cosciente ma certamente provato, è stato caricato su una barella e condotto all’ospedale di Piacenza per accertamenti.

la ricostruzione

L’operaio era al lavoro insieme ai colleghi quando – per cause ancora da accertare – il terreno sotto ai suoi piedi ha ceduto, intrappolandolo.

sul posto per estrarlo dalla voragine che l’aveva inghiottito dalla cintola in giù hanno lavorato dalle 15.30 alle 19.15 i vigili del fuoco di Piacenza, il 118 e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, oltre all’elisoccorso da Parma e ai carabinieri di Rivergaro.