Montebolzone, da gennaio 80 cani: “Abbandoni in calo ma riflettere prima di adottare”

“Dall’inizio dell’anno abbiamo accolto circa ottanta cani. Sembrano tanti, ma in passato i numeri erano decisamente superiori”. A spiegarlo è Giovanni Peroni, responsabile del canile di Montebolzone, nel Piacentino. “Da qualche anno siamo in controtendenza rispetto alle statistiche nazionali” aggiunge l’esperto, riferendosi al rapporto “Animali in città” di Legambiente che nel 2023 ha rilevato oltre 85mila cani abbandonati in Italia, con un incremento dell’8,6% rispetto al 2022.

Va ricordato che molti dei cani ritrovati sono dotati di microchip e vengono successivamente restituiti ai loro proprietari. “La sensibilità delle persone verso gli animali è migliorata, ma ciò che non cambia mai è l’espressione triste del cane che viene lasciato in canile” conclude Peroni. “È importante riflettere attentamente sulla tipologia di cane che si intende adottare: visitare il canile, parlare con chi conosce l’animale e verificare se le sue caratteristiche sono compatibili con il nostro stile di vita.”