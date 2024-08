Nibbiano, giardino intitolato alla società calcistica tra vecchie glorie e dirigenti

Il campo giochi di via Prato Grande, a Nibbiano, ora porta il nome dell’Associazione Calcistica Nibbiano. Fu proprio in quel prato, oggi trasformato in un moderno spazio con un campo da calcetto e giochi “inclusivi” adatti anche ai bambini disabili, che prese forma l’associazione calcistica. Alla cerimonia di intitolazione dell’area hanno partecipato anche vecchie glorie e dirigenti, sia di ieri che di oggi, che nel corso dei decenni hanno dato un’anima alla “farfalla biancazzurra”.

“Per noi – hanno ricordato gli ex ragazzi dell’A.C. Nibbiano – quella fu, prima ancora che una squadra sportiva, una grande famiglia.”

Durante la cerimonia è stato ricordato Francesco Cavallini, precursore alla fine degli anni Venti della squadra che nel 1965 debuttò nel campionato, passando subito dalla terza alla seconda categoria. “Ha sempre operato svolgendo una funzione sportiva ma anche aggregativa e sociale” ha ricordato il sindaco Franco Albertini.