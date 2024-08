Tragedia del C130 precipitato alla Besurica: “Dolore delle famiglie anche il nostro”

Nel diciottesimo anniversario della tragedia aerea che coinvolse il cargo C130 di Air Algerie precipitato all’estrema periferia di Piacenza, in località Cà degli Ossi, il 13 agosto 2006, non è mancato il consueto omaggio che l’Amministrazione comunale tributa al comandante Abdou Mohamed, al co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e al tecnico di bordo Moustafa Khadid, deponendo un mazzo di fiori presso la stele commemorativa in via Marzioli, alla Besurica. E nel cuore del quartiere, come sempre, la parrocchia di San Vittore ha dedicato alle vittime il ricordo della comunità, durante la messa delle 18 cui ha preso parte il consigliere Salvatore Scafuto, che poco prima ha sostato per alcuni minuti presso il monumento che porta il nome dei membri dell’equipaggio.

c130 precipitato alla besurica di piacenza: cordoglio

“Ci ritroviamo oggi – sottolinea il consigliere Scafuto – con profondo rispetto e commozione, per ricordare il tragico incidente aereo avvenuto diciotto anni fa alla periferia della nostra città. Un evento che ha segnato indelebilmente la nostra comunità. In questo momento di raccoglimento, il nostro pensiero va innanzitutto alle vittime, ai loro cari e alle loro famiglie, che hanno dovuto affrontare il dolore incommensurabile della perdita. Diciotto anni possono sembrare un lungo tempo, ma il ricordo di quella tragica notte rimane vivido nella nostra memoria collettiva. Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno a non dimenticare, a tramandare alle future generazioni il ricordo di questo evento affinché la memoria delle vittime possa vivere per sempre nei nostri cuori. Piacenza è una città che ha sempre saputo rispondere con solidarietà e umanità di fronte alle difficoltà. Lo abbiamo visto in quella tragica notte, quando le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, gli operatori e i volontari della Protezione Civile e di tutte le associazioni di primo soccorso, si sono adoperati con generosità dedizione e coraggio per garantire la sicurezza del territorio nel tentativo, purtroppo vano, di trarre in salvo chi era a bordo di quel volo. A loro va il nostro più sentito ringraziamento, perché con il loro impegno hanno dimostrato il vero spirito della nostra comunità. Concludendo, voglio esprimere, a nome di tutta la comunità, la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime, il cui dolore è anche il nostro. Il ricordo dei vostri cari rimarrà sempre vivo nei nostri cuori”.