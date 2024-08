Frana nel cantiere di una casa in costruzione: voragine inghiotte un operaio

Sono in corso proprio in questi minuti le operazioni di salvataggio di un operaio che nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto, è sprofondato in una voragine che si è aperta nel terreno di un cantiere edile di un’abitazione in costruzione a Case Marchesi, nel comune di Travo.

L’operaio era al lavoro insieme ai colleghi quando – per cause ancora da accertare – il terreno sotto ai suoi piedi ha ceduto, inghiottendolo.

Stando alle prime informazioni raccolte l’uomo sarebbe ancora vivo: sul posto per estrarlo dalla buca stanno lavorando i vigili del fuoco di Piacenza, il 118 e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, oltre all’elisoccorso da Parma e ai carabinieri di Rivergaro.