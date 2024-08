Palazzo Farnese risparmia energia con una nuova illuminazione e luci colorate

Palazzo Farnese, a Piacenza, “mangerà” meno energia grazie alla nuova illuminazione a led e luci colorate. Entro il 15 settembre l’affidamento dei lavori a Costel Progettazioni. Un intervento da 210mila euro arrivati grazie al Pnrr.

PIACENZA, PALAZZO FARNESE RISPARMIA LUCE

Il Comune di Piacenza ha dato il via al maquillage luminoso della cittadella farnesiana. L’intervento – denominato “Relamping Palazzo Farnese” – rientra nel programma triennale 2024/2026 dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 2024 per un importo complessivo di 210mila euro finanziati con risorse Pnrr.

E’ stato affidato a Costel Progettazioni il cui progetto esecutivo è stato approvato. I lavori consisteranno in particolare nel rifacimento dell’illuminazione esterna con la sostituzione delle attuali luci alogene con apparecchi a led. L’amministrazione comunale ha dato mandato al Servizio gare e contratti di procedere all’avvio delle procedure di affidamento per l’aggiudicazione dei lavori entro il prossimo 15 settembre. Lavori che dovrebbero concludersi in un paio di mesi, entro la metà di novembre.

Verranno sostituiti tutti i corpi illuminanti attualmente presenti (“alogenuri metallici”) con apparecchi a led di maggior efficienza energetica con l’obiettivo di garantire una migliore illuminazione, abbassando drasticamente i consumi di energia elettrica, illuminare le aree con una elevata qualità tale da garantire comfort visivo e limitare l’abbagliamento, limitare l’inquinamento luminoso in ottemperanza alla normativa regionale, dotare l’amministrazione comunale di un impianto in grado di modulare l’illuminazione e creare effetti visivi e/o colorati in funzione della necessità.

L’articolo completo di Federico Frighi su Libertà