Cimitero di Piacenza, a settembre inizierà la riqualificazione

La “rinascita” incomincia a settembre. La parola suona strana abbinata a un cimitero, tuttavia comprende i tanti interventi che fra poche settimane prenderanno il via nel cimitero urbano. Lo annuncia, nel corso di un lungo e assolato giro fra le tombe del camposanto urbano fatto alla vigilia di ferragosto, l’assessore Matteo Bongiorni insieme a Luca Sarzina, che è il responsabile concessione dell’Azienda servizi cimiteriali Piacenza.

“Dal 2 settembre partiremo con le estumulazioni – spiegano Bongiorni e Sarzina – abbiamo dalle 7 alle 10 mila concessioni scadute: i cartelli sono stati posti sulle tombe ormai un anno fa.

Dall’inizio di settembre si partirà dal primo reparto e in tre settimane si libererà un centinaio di tombe: significa che dopo l’intervento, i resti vengono tenuti in custodia per sei mesi e poi successivamente traslati nell’ossario comune.

Per questo invitiamo chi non l’abbia ancora fatto a contattarci al numero 0523610334 o alla mail [email protected]”.

Ma non è questo l’unico intervento previsto nei prossimi mesi: “Abbiamo previsto una riqualificazione straordinaria triennale da 600 mila euro più gli oneri di sicurezza – spiega Bongiorni – che prevede innanzitutto la sistemazione del tetto del quarto reparto sul quinto e quella dei portali, ma anche la riqualificazione di una trentina di cappelle comunali. Un piano di questo tipo ci consente di provvedere per gli interventi immediatamente necessari e correggere il tiro al bisogno”.